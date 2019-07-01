Десять фермеров Петербурга получили «Ленинградский гектар»

Дополнительный шанс на развитие бизнеса получили десять фермеров Петербурга. По программе «Ленинградский гектар» победителям конкурса выделили земли и три миллиона так называемых подъемных. Теперь есть возможность воспользоваться субсидиями, чтобы закупить к примеру элитные семена или сельхозтехнику. Но к авторам программы есть и множество вопросов.

О том, что предлагают изменить в конкурсе сами фермеры Дмитрий Зименкин.

Гороскоп на 1 июля: Овны, не продавайте душу за пару баксов!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дальневосточный гектар теперь будет действовать в Бурятии и Забайкалье. Подать заявку на получение земельного участка можно с 1 июля 2019 года. Еще какие нововведения появились в России сегодня, читайте в материале.