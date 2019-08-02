Элла Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК

Центризбирком в пятницу, 2 августа, рассмотрел ряд жалоб потенциальных кандидатов в депутаты Мосгордумы на отказ в регистрации. В ходе заседания глава ЦИК Элла Памфилова осудила оппозиционных активистов за проведение несанкционированных пикетов в Москве и призвала их уважать закон. Придерживаясь принципов цивилизованного диалога.

«Мы их всех ждем у нас в ЦИК. Что касается их прав, мы в меру своих сил будем защищать. Мы народ такой, что без всякого запугивания делаем то, что нам положено делать», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Элла Памфилова подчеркнула, что все жалобы тщательно рассматриваются. И если незарегистрированные кандидаты не согласны с решением Мосгоризбиркома, то всегда его могут обжаловать. Все факты нарушений будут проверены.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что замглавы ЦИК напомнил о законных, а не силовых способах борьбы за свои права.