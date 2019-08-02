Фото: Жена Дмитрия Тарасова стала похожа на русалку из мультика

, 15:08 Фото 256

Анастасию Костенко подозревают в неудачной пластической операции.

Фото : Instagram @kostenko.94

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко разместила в Instagram кадры, на которых предстала перед фанатами в новом облике. И речь идет отнюдь не о наряде модели, а об изменениях в ее лице. Неестественная мимика, пустые «рыбьи» глаза, накаченные губы и «кукольный» макияж сделали супругу спортсмена похожей на мультяшную русалку. Нет, не на зарубежную красноволосую Ариэль, а на пугающую отечественную женщину с хвостом рыбы.

«Звездные» бабушки: ТОП-5 родственниц знаменитостей — фото

Шуточный коллаж, на котором Анастасию Костенко сравнивают с русалочкой из российского мультфильма, уже «гуляет» по сети.

Instagram @kostenko.94

У Анастасии Костенко явные проблемы с восприятием себя. Девушка обожает эксперименты с собственной внешностью: пытается перекраситься из натуральной брюнетки в блондинку, прибегает к инъекциям в кабинете косметолога и обожает многослойный яркий макияж.

Жену Дмитрия Тарасова также постоянно обвиняют в отсутствии вкуса. Наряды Костенко каждый раз вызывают бурю хейта в комментариях. Подписчики то называют одежду модели «лягушачьей», то утверждают — новое платье она купила в секонд-хенде.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что супруг Анастасии Костенко рассказал, когда отдаст долг по алиментам.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +9°
64.64
0.81 71.71
1.24
В каком возрасте разные знаки зодиака становятся богатыми? Хорошие новости для Весов

Последние новости

15:56
«Это же шедевр!»: В сети обсуждают клип «Зверей» на новую песню «Котенок»
15:51
Видео: Полуденный выстрел из пушки на Петропавловской крепости прогремел в честь Дня ВДВ
15:33
Кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов представил предвыборную программу
15:23
«Как уговорить родителей на iРhоnе?» — Что еще ваши дети спрашивают у «Яндекса»
15:13
Почему камеры и микрофоны на ноутбуках лучше заклеивать
15:08
Фото: Жена Дмитрия Тарасова стала похожа на русалку из мультика

Сейчас читают

В каком возрасте разные знаки зодиака становятся богатыми? Хорошие новости для Весов
«Слухи!»: Бывший парень Стаси Милославской не верит в ее роман с Сашей Петровым
«Звездные» бабушки: ТОП-5 родственниц знаменитостей — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги