Фото: Жена Дмитрия Тарасова стала похожа на русалку из мультика

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко разместила в Instagram кадры, на которых предстала перед фанатами в новом облике. И речь идет отнюдь не о наряде модели, а об изменениях в ее лице. Неестественная мимика, пустые «рыбьи» глаза, накаченные губы и «кукольный» макияж сделали супругу спортсмена похожей на мультяшную русалку. Нет, не на зарубежную красноволосую Ариэль, а на пугающую отечественную женщину с хвостом рыбы.
«Звездные» бабушки: ТОП-5 родственниц знаменитостей — фото
Шуточный коллаж, на котором Анастасию Костенко сравнивают с русалочкой из российского мультфильма, уже «гуляет» по сети.
У Анастасии Костенко явные проблемы с восприятием себя. Девушка обожает эксперименты с собственной внешностью: пытается перекраситься из натуральной брюнетки в блондинку, прибегает к инъекциям в кабинете косметолога и обожает многослойный яркий макияж.
Жену Дмитрия Тарасова также постоянно обвиняют в отсутствии вкуса. Наряды Костенко каждый раз вызывают бурю хейта в комментариях. Подписчики то называют одежду модели «лягушачьей», то утверждают — новое платье она купила в секонд-хенде.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что супруг Анастасии Костенко рассказал, когда отдаст долг по алиментам.