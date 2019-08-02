Фото: Жена Дмитрия Тарасова стала похожа на русалку из мультика

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко разместила в Instagram кадры, на которых предстала перед фанатами в новом облике. И речь идет отнюдь не о наряде модели, а об изменениях в ее лице. Неестественная мимика, пустые «рыбьи» глаза, накаченные губы и «кукольный» макияж сделали супругу спортсмена похожей на мультяшную русалку. Нет, не на зарубежную красноволосую Ариэль, а на пугающую отечественную женщину с хвостом рыбы.

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Шуточный коллаж, на котором Анастасию Костенко сравнивают с русалочкой из российского мультфильма, уже «гуляет» по сети.

Instagram @kostenko.94