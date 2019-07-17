Фото жены Дмитрия Тарасова в платье с распродажи раскритиковали в сети

, 23:59 Фото 108

Подписчики молодой супруги футболиста узнали на одном из фото девушки наряд из масс-маркета, который сейчас продается со скидкой.

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Фото, видео : Instagram @kostenko.94

Футболист Дмитрий Тарасов восстанавливается после травмы ноги. Пока спортсмен не может работать, его молодая супруга Анастасия Костенко вынуждена экономить. Пользователи раскритиковали ее наряд, купленный в бюджетном сетевом магазине.

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Фотография, на которой 25-летняя девушка предстала в не понравившемся фолловерам образе, была опубликована на странице Анастасии в Instagram. На снимке Костенко позирует вместе с Тарасовым и их маленькой дочерью. На девушке короткое розовое платье с цветочным принтом, рукавами-фонариками и дополнительной оборкой на подоле. По мнению подписчиков, наряд Анастасии слишком детский и при этом старомодный.

Instagram @kostenko.94

«У меня в детстве такое было.»

«У моей мамы такое было, есть фотка 1992 года…»

«Что за фонарики на рукавах, фу!»

«Платье капец, конечно. Как у пятилетней девочки», — высказались пользователи.

Кроме того, комментаторы узнали наряд, в котором сфотографировалась модель — это платье из коллекции популярной бюджетной фирмы. Как отметили пользователи, стоит оно около полутора тысяч рублей, но сейчас на него скидки, поэтому образ супруги Дмитрия Тарасова оценили по текущему ценнику — 890 рублей, сообщает издание «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая супруга Дмитрия Тарасова — Ольга Бузова — до сих не может спокойно вспоминать о разводе с футболистом.

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