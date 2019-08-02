Пожар произошел в здании «Ленинградского северного завода»

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Возгорание произошло днем в пятницу, 2 августа.

Фото : wikimapia.org

Пожар произошел в здании «Ленинградского северного завода». ЧП произошло днем в пятницу, 2 августа, на Коломяжском проспекте, сообщает телеканал 78. По предварительной информации загорелся участок кровли на площади 15 квадратных метров. Сотрудники предприятия были эвакуированы. Примечательно, что в загоревшемся здании находится пункт приема драгметаллов. Что стало причиной возгорания — пока не сообщается. Обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что цех по обработке шерсти полыхает во Владикавказе.

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