Видео: Цех по обработке шерсти полыхает во Владикавказе

, 10:49 Эксклюзивное видео 39

Предположительно, в результате ЧП пострадали пять человек. На месте работают 117 спасателей, задействованы 39 единиц техники.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Цех по обработке шерсти загорелся на улице Доватора во Владикавказе в пятницу, 2 августа. Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали десять человек, однако пятеро из них отказались от медицинской помощи.

Сейчас на месте пожара работают 117 спасателей, задействованы 39 единиц техники. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. Предположительно, перед возгоранием на территории завода произошел хлопок газа. Общая площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал об утечке газа под Уфой, в результате которой возник пожар. Жизни и здоровью населения угрозы нет.

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