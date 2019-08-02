Путин упростил получение права на временное проживание в России

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Согласно закону, список категорий иностранцев, претендующих на получение такого документа, расширился.

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Фото, видео : ТАСС/Белинский Юрий, Александр Река, Александр Рюмин / President of Russia, Ron Nickel / Design Pics, Victor Lisitsyn, Nick White, Steve Nagy / Design Pics / www.globallookpress.com,

Российский президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев без учета квоты. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Срок рассмотрения заявлений о выдаче такого документа сокращается с шести до четырех месяцев.

Также разрешение на временное проживание будет выдаваться отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты. Эта норма коснется тех граждан, которые родились в России, состоят в браке с гражданином РФ, являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, признаны беженцами либо получившие временное убежище в России.

Кроме того, вводится практика предоставления бессрочного вида на жительство, тогда как до настоящего времени по общему правилу оно выдавалось на пять лет. Исключение будет сделано для высококвалифицированных специалистов и членов их семей на период трудового контракта, а также квалифицированных специалистов (на три года).

Список категорий иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание, также расширился. Сюда относятся иностранные граждане, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники по прямой линии.

Вид на жительство также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.

Ранее в МВД пояснили, кто может получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

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