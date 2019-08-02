Кокорин и Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении

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Прошения направлены в Алексеевский районный суд Белгородской области.

Фото : ТАСС/Новодережкин Антон

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 298

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и брат футболиста Кирилл подали в Алексеевский районный суд Белгородской области ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом РИА Новости сообщили в суде. Время рассмотрения прошений пока не назначено.

Член Совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин в беседе с журналистами отметил, что в СПЧ готовы оказать содействие спортсменам, если они решат обратиться в организацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кокорина и Мамаева вместе с другими фигурантами уголовного дела о драках этапировали в колонию в Белгородской области. Футболистов задержали за избиение водителя ведущей «Первого канала» и чиновника Минпромторга. 8 июня 2019-го Мамева суд приговорил к году и пяти месяцам лишения свободы, а Кокорина — к полутора годам заключения.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 298
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