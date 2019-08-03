День Онуфрия Молчаливого: что можно и нельзя делать 3 августа

В субботу, 3 августа, православная церковь чтит память Онуфрия Молчаливого. Монах Киево-Печерской лавры родился в XII веке и обитал в Ближних пещерах, мощи святого находятся именно там. Онуфрий соблюдал молчание, держал строгие посты и славился суровым нравом.

С этим днем связаны различные приметы. Главная традиция — это выполнение всех работ молча. Без крайней необходимости на Онуфрия Молчаливого старались не произносить ни одного слова. А уж если нужно было что-то сказать, то перебрасывались парой фраз и не более.

С 3 августа нельзя было уже купаться в водоемах. Считалось, что вода уже недостаточно прогрета, да и боялись водяного, который мог утянуть на дно.

Также в этот день запрещено есть яблоки в сыром виде, разрешается лишь их перерабатывать — варить компоты или варенье, делать квас, домашнее вино.

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