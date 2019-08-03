Путин увеличил детские пособия с 50 рублей до прожиточного минимума

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Закон позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на ребенка.

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Фото, видео : ТАСС / Алексей Никольский, Игорь Кубединов, Ron Nickel / Design Pics, Victor Lisitsyn, Nick White, Steve Nagy / Design Pics, Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com / www.globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в  пяттницу, 2 августа, подписал закон о повышении детских пособий. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, ежемесячные выплаты смогут получить семьи с доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума. Сейчас такое право есть только у тех семей, чей доход не больше полутора прожиточных минимумов.

Одновременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума. Сегодня размер пособия составляет 50 рублей.

Также будет увеличен срок со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление о выплате, до трех лет. Сейчас оформить заявку можно только в течение полутора лет. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин упростил получение права на временное проживание в России.

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