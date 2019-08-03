Анфиса Чехова в тельняшке с глубоким декольте поздравила десантников

Анфиса Чехова поздравила десантников с Днем ВДВ. Звезда опубликовала в своем Instagram архивное фото у фонтана, на котором она предстала в тельняшке, открывающей шикарную грудь телеведущей, и знаковом голубом берете.

«Совсем забыла. Парни, с Днем ВДВ. Пусть ваши навыки никогда вам не пригодятся! Пусть будет Мир! И мирные фонтаны», — написала знаменитость.

Instagram @achekhova