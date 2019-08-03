Анфиса Чехова в тельняшке с глубоким декольте поздравила десантников

Анфиса Чехова поздравила десантников с Днем ВДВ. Звезда опубликовала в своем Instagram архивное фото у фонтана, на котором она предстала в тельняшке, открывающей шикарную грудь телеведущей, и знаковом голубом берете.
«Совсем забыла. Парни, с Днем ВДВ. Пусть ваши навыки никогда вам не пригодятся! Пусть будет Мир! И мирные фонтаны», — написала знаменитость.
Подписчики присоединились к поздравлениям звезды и не упустили возможность в очередной раз оставить Чеховой комплименты:
«Анфиса, от вас столько позитива и колоссальной энергетики, это так здорово»;
«Боже… Как вы прелестны😊. Так держать, Анфиса»;
«Анфиса всегда прекрасна!» — написали поклонники.
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Ранее Анфиса Чехова поведала, как отвалившийся ноготь «спас» ее от надоедливого ухажера. Мужчина отнесся с презрением к тому, что у телеведущей ненатуральные ногти.