Анфиса Чехова поведала, как отвалившийся ноготь «спас» ее от надоедливого ухажера

Телеведущая Анфиса Чехова, которая то и дело делится с поклонниками историями из своей жизни в Instagram, поведала подписчикам об очередном забавном моменте из далекого прошлого. В этот раз светская львица вспомнила, как накладные ногти однажды «спасли» ее от надоедливого ухажера. При этом «преследователем» оказался не обычным фанатом, а артистом, имя которого Чехова по понятным причинам утаила.
После этого потенциальный кавалер Анфисы Чеховой нахмурился и прекратил все намеки, заявив, что «даже ногти у нее ненатуральные».
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Поклонники светской львицы, в свою очередь, от души посмеялись от прочитанного и массово высказали заинтересованность, кем же все-таки был этот артист. Однако Чехова им так и не ответила.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обнаженная фотография телеведущей не давала покоя ее фанатам.