Видео: 30 человек задержаны на незаконной акции в Москве

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С одним из участников митинга была проведена разъяснительная беседа, после чего он был отпущен.

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Фото, видео : ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Правоохранительные органы столицы задержали 30 человек за участие в несанкционированных митингах в Москве в субботу, 3 августа. С одним из задержанных была проведена разъяснительная беседа, после чего он был отпущен. По информации пресс-службы столичной полиции в несогласованном мероприятии участвуют около 350 человек.

Вместе с тем потенциальные участники провокационной акции заранее были предупреждены московскими властями об ответственности за свои незаконные действия.

Полиция призывает собравшихся на несогласованную акцию в центре Москвы не нарушать общественный порядок, не мешать проходу других граждан и разойтись. Примечательно, что у некоторых пришедших на митинг лица закрыты масками.

Ранее 5-tv.ru сооьщал о том, что днем 3 августа правоохранители задержали юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая, предположительно, направляясь именно на несанкционированную властями Москвы акцию. Женщина была в числе организаторов несогласованных митингов 14 и 27 июля, а также 3 августа.

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