Видео: 30 человек задержаны на незаконной акции в Москве

Правоохранительные органы столицы задержали 30 человек за участие в несанкционированных митингах в Москве в субботу, 3 августа. С одним из задержанных была проведена разъяснительная беседа, после чего он был отпущен. По информации пресс-службы столичной полиции в несогласованном мероприятии участвуют около 350 человек.

Вместе с тем потенциальные участники провокационной акции заранее были предупреждены московскими властями об ответственности за свои незаконные действия.

Полиция призывает собравшихся на несогласованную акцию в центре Москвы не нарушать общественный порядок, не мешать проходу других граждан и разойтись. Примечательно, что у некоторых пришедших на митинг лица закрыты масками.