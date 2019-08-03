В Москве задержана Любовь Соболь

Юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали, днем в субботу, 3 августа, когда она, предположительно, направляясь на несанкционированную акцию. Женщина была в числе организаторов несогласованных митингов 14 и 27 июля, а также 3 августа.
Ранее полиция Москвы призвала жителей города отказаться от участия в несогласованном митинге 3 августа. В пресс-службе столичного ГУ МВД напомнили, что за организацию несанкционированных акций и участие в них предусмотрена ответственность.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что среди задержанных на митинге в Москве 27 июля оказалось более 130 уклонистов от армии.