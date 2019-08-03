В Москве задержана Любовь Соболь

, 13:56 579

Юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией задержали 3 августа.

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Фото, видео : Instagram @sobollubov, 5-tv.ru

Юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали, днем в субботу, 3 августа, когда она, предположительно, направляясь на несанкционированную акцию. Женщина была в числе организаторов несогласованных митингов 14 и 27 июля, а также 3 августа.

Ранее полиция Москвы призвала жителей города отказаться от участия в несогласованном митинге 3 августа. В пресс-службе столичного ГУ МВД напомнили, что за организацию несанкционированных акций и участие в них предусмотрена ответственность.

«В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», —говорилось в сообщении.

Накануне, организатору акции Любови Соболь вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона. Неделю назад Соболь также была задержана, когда садилась в такси, чтобы ехать на несогласованную акцию к мэрии. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение правил организации митинга.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что среди задержанных на митинге в Москве 27 июля оказалось более 130 уклонистов от армии.

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