Меньше тысячи человек приняли участие в митинге в Петербурге

По данным правоохранительных органов, в митинге в Петербурге в субботу, 3 августа, приняли участие менее тысячи человек. По данным агентства Интерфакс, акция прошла без задержаний. Мероприятие завершилось около 16 часов.

Митинг в Петербурге проходил в поддержку кандидатов в Московскую городскую думу, не зарегистрированных на выборах из-за нарушений во время сбора подписей. У некоторых кандидатов обнаружены подписи «мертвых душ».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что правоохранительные органы столицы задержали 30 человек за участие в несанкционированных митингах в Москве в субботу, 3 августа. Всего в несогласованном мероприятии участвуют около 350 человек. Некоторые незаконно митингующие привезли в центр столицы коляски с детьми.