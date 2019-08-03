Меньше тысячи человек приняли участие в митинге в Петербурге

, 16:28 Видео 179

Данные приводит пресс-служба полиции Северной столиции.

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Фото, видео : ТАСС/Ковалев Петр, 5-tv.ru

По данным правоохранительных органов, в митинге в Петербурге в субботу, 3 августа, приняли участие менее тысячи человек. По данным агентства Интерфакс, акция прошла без задержаний. Мероприятие завершилось около 16 часов.

Митинг в Петербурге проходил в поддержку кандидатов в Московскую городскую думу, не зарегистрированных на выборах из-за нарушений во время сбора подписей. У некоторых кандидатов обнаружены подписи «мертвых душ».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что правоохранительные органы столицы задержали 30 человек за участие в несанкционированных митингах в Москве в субботу, 3 августа. Всего в несогласованном мероприятии участвуют около 350 человек. Некоторые незаконно митингующие привезли в центр столицы коляски с детьми.

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