Видео: Блистательная Дженнифер Лопес приехала с детьми в Москву

, 20:43 Эксклюзивное видео 18

Горячая латиноамериканка в ходе мирового турне It’s My Party даст концерт в столице 4 августа, а 11 августа — в Петербурге.

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Фото, видео : Instagram @jlo, 5-tv.ru

Знаменитая латиноамериканская поп-певица Дженнифер Лопес на радость российским фанатам прибыла в Москву, чтобы выступить с грандиозным шоу 4 августа.

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На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что возле московского фешенебельного отеля останавливается минивэн, из которого сначала выходят дети певицы, а затем появляется и она сама.

Джей Ло в стильных солнцезащитных очках, с элегантным пучком волос на голове, в ярко-синем пиджаке спокойно приблизилась к фанатам и дала пару автографов, после чего скрылась за дверями гостиницы.

Концерт певицы состоится в рамках мирового турне It’s My Party. После Москвы — 11 августа — поп-звезда обрадует и петербургских поклонников.

24 июля Лопес исполнилось 50 лет. 5-tv.ru подробно рассказывал о ее творческом пути.

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