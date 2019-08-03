Видео: Блистательная Дженнифер Лопес приехала с детьми в Москву

Знаменитая латиноамериканская поп-певица Дженнифер Лопес на радость российским фанатам прибыла в Москву, чтобы выступить с грандиозным шоу 4 августа.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа

На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что возле московского фешенебельного отеля останавливается минивэн, из которого сначала выходят дети певицы, а затем появляется и она сама.

Джей Ло в стильных солнцезащитных очках, с элегантным пучком волос на голове, в ярко-синем пиджаке спокойно приблизилась к фанатам и дала пару автографов, после чего скрылась за дверями гостиницы.

Концерт певицы состоится в рамках мирового турне It’s My Party. После Москвы — 11 августа — поп-звезда обрадует и петербургских поклонников.

24 июля Лопес исполнилось 50 лет. 5-tv.ru подробно рассказывал о ее творческом пути.