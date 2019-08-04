В ДТП с пятью машинами в центре Екатеринбурга погибли водитель и пассажир такси

В результате аварии в центре Екатеринбурга в воскресенье, 4 августа, два человека погибли.

Как стало известно 5-tv.ru, ДТП с участием пяти автомобилей произошло около 3.55 по московскому времени. Водитель Kia Rio ехал по улице Малышева в сторону Московской, где, не справившись с управлением, сначала столкнулся с SsangYong, а после врезался в Lada Priora, на которой, по предварительным данным, была надпись сервиса такси.

Удар был настолько сильным, что машину отбросило в автомобиль Toyota Avensis, а его в Volkswagen Polo. Пассажиры Lada погибли на месте. Спасателям пришлось разрезать крышу, чтобы достать их тела.

По предварительной информации, водитель и пассажир Kia Rio и водитель Toyota получили в результате ДТП повреждения. Сейчас они доставлены в городскую больницу № 24, где врачи диагностировали у пострадавших черепно-мозговые травмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье, 4 августа, в Приморском районе Санкт-Пететерурга.