Два человека погибли в огненном ДТП в Петербурге — фото

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Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, в Приморском районе города.

Фото : 5-tv.ru

ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье, 4 августа, в Приморском районе Санкт-Пететерурга. Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на данные дорожной полиции, около дома № 57 на улице Матроса Железняка Skoda Rapid врезалась в дерево и загорелась.

В результате аварии водитель транспортного средства и 28-летняя пассажирка погибли. Другой пассажир, находившийся в салоне автомобиля, доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

5-tv.ru

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль протаранил вестибюль станции метро «Технологический институт» в Петербурге. ДТП произошло около 18 часов в субботу, 3 августа.

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