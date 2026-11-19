Фанаты Майкла Джексона по всему миру ликуют — началась самая большая распродажа вещей короля поп-музыки. На торги выставлены более 100 предметов — от одежды и обуви до наград певца.

Больше всего рассчитывают выручить за красную куртку из клипа «Триллер». Начальная ставка — 8,5 миллиона долларов, это почти 700 миллионов рублей.

Есть вещи и подешевле: перчатки со стразами можно ухватить за пять тысяч долларов или лоферы, в которых Джексон впервые показал «лунную походку», но за них уже просят около 300 тысяч долларов.

Даже звездные носки стоят целое состояние — они могут уйти за 60 тысяч долларов. Примерно столько же организаторы торгов планируют получить и за знаменитый костюм из клипа «Smooth Criminal».

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