Кортни Кокс показала, как говорить фразу «I know!» в стиле Моники

, 15:38 Видео 148

Звезда ситкома «Друзья» поделилась в своем Instagram-аккаунте забавным видео.

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Фото, видео : Instagram @courteneycoxofficial, globallookpress /Faye Sadou

Американская актриса Кортни Кокс, сыгравшая Монику в известном ситкоме «Друзья», опубликовала новое видео в Instagram. Звезда дала мастер-класс молодому поколению и показала, как говорить фразу «I know!» в стиле ее героини. В кадре Кортни произносит эти слова, а потом их забавно повторяет черноглазая малышка.

Поклонники сериала «Друзья» пришли в восторг, услышав фразу любимой героини:

«Это буквально сделало мой день»;

«Клянусь, я никогда не устану слушать, как ты говоришь „Я ЗНАЮ!“»;

«Я скучаю по Монике»;

«Теперь сериал стал еще лучше, когда я начал его пересматривать», — написали фолловеры.

«Невероятная!»: Поклонники оценили образ Лизы Боярской с короткой стрижкой

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постаревшие главные героини «Друзей» отпраздновали юбилей Кортни Кокс. Звезда американского сериала в честь своего 55-летия закатила вечеринку, пригласив своих коллег по цеху — Лизу Кудроу и Дженнифер Энистон.

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