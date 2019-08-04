«Невероятная!»: Поклонники оценили образ Лизы Боярской с короткой стрижкой

Актриса театра и кино Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram новым образом. Артистка опубликовала фото, на котором она запечатлена с короткой стрижкой и светлыми волосами. В конце поста знаменитость раскрыла интригу. Оказывается, Елизавета примерила парик, пока она не готова отказаться от длинных волос.

А вот фанаты высоко оценили новую прическу актрисы и оставили ей множество комплиментов:

«Какая невероятная. Очень подходит такой образ»;

«Классный образ! И хотя очень необычно вас видеть такой, но мне кажется, попадание на все 100%»;

«Очень удачный образ, такая прям француженка»;

«Боже! Как вам идет такая прическа! Невероятно красивые фото!» — написали фолловеры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Боярская устроила мужу сюрприз в день рождения.