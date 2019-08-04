«Отец» с коляской на незаконном митинге в Москве оказался охранником Навального

Мужчина с детской коляской на несанкционированном митинге в субботу, 3 августа, который изображал из себя борца за светлое будущее для детей и России в целом, на поверку оказался охранником основателя так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Напомним, внимание общественности привлек ролик, в котором мужчина и женщина с детскими колясками стоят спиной к живой цепи полицейских, при этом они явно норовят спровоцировать тех на применение силы.

Несмотря на абсурдность происходящего, участники несанкционированной акции и сочувствующие им в комментариях к ролику назвали это «выдавливанием детей в колясках». Они также обратили внимание, что малыши «держатся храбро», хотя дети в таком возрасте едва ли могут осознавать обстановку до такой степени.

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Тем не менее, журналист и блогер Олег Лурье проанализировал несколько фото, выложенные в сеть в разные годы, на которых он определил, что же это за сердобольный «отец», не побоявшийся рискнуть здоровьем ребенка, хоть и не факт, что своего.

Этим мужчиной оказался охранник Навального, который раньше работал на бывшего политика, а ныне яростного русофоба Михаила Касьянова в период предвыборной кампании на выборах в Костромскую областную думу в 2014 году. Его легко опознать, в том числе и по джинсовой рубашке, в которой он неизменно появляется на подобных акциях.

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« В 2014 году этот тип в джинсовой рубашке охранял Навального в гастрольном туре по Костромской области и даже, как положено рок-звезде охранника, носил бейджик-вездеход, но когда юристы задавали Навальному неудобные вопросы перед избирателями, он тут же кидался защищать своим писклявым голосом патрона (тяв-тяв, и отскакивал) », — написал Лурье в своем блоге.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин высказался об организаторах незаконных акций в столице.