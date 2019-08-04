Память шансонье Вилли Токарева могут увековечить в Москве

Память знаменитого шансонье Вилли Токарева, который скончался в воскресенье, 4 августа, могут увековечить в Москве.
Как Вилли Токарев вошел в историю русского шансона?
Столичная комиссия по монументальному искусству готова поддержать соответствующую просьбу со стороны поклонников музыканта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комиссии Лев Лавренов.
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С 2006 года Токарев являлся почетным жителем Таганского района столицы.
Коллеги и друзья певца выражают искренние соболезнования семье Токарева. Своими воспоминаниями о нем поделились Татьяна Буланова, Виктория Цыганова и Михаил Шуфутинский.