Память шансонье Вилли Токарева могут увековечить в Москве

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Певец скончался 4 августа на 85-м году жизни.

Фото : ТАСС/Фомичев Михаил

Память знаменитого шансонье Вилли Токарева, который скончался в воскресенье, 4 августа, могут увековечить в Москве.

Как Вилли Токарев вошел в историю русского шансона?

Столичная комиссия по монументальному искусству готова поддержать соответствующую просьбу со стороны поклонников музыканта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комиссии Лев Лавренов.

«Я бы поддержал просьбу об увековечении, а как именно — памятная табличка или что-то другое — как раз это мы бы обсудили в комиссии», — сказал он.

С 2006 года Токарев являлся почетным жителем Таганского района столицы.

Коллеги и друзья певца выражают искренние соболезнования семье Токарева. Своими воспоминаниями о нем поделились Татьяна Буланова, Виктория Цыганова и Михаил Шуфутинский.

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