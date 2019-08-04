Память шансонье Вилли Токарева могут увековечить в Москве

Память знаменитого шансонье Вилли Токарева, который скончался в воскресенье, 4 августа, могут увековечить в Москве.

Как Вилли Токарев вошел в историю русского шансона?

Столичная комиссия по монументальному искусству готова поддержать соответствующую просьбу со стороны поклонников музыканта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комиссии Лев Лавренов.

« Я бы поддержал просьбу об увековечении, а как именно — памятная табличка или что-то другое — как раз это мы бы обсудили в комиссии », — сказал он.

С 2006 года Токарев являлся почетным жителем Таганского района столицы.

Коллеги и друзья певца выражают искренние соболезнования семье Токарева. Своими воспоминаниями о нем поделились Татьяна Буланова, Виктория Цыганова и Михаил Шуфутинский.