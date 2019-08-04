Видео: Митинг в поддержку сестер Хачатурян прошел в Петербурге

Митинг в поддержку сестер Хачатурян — Крестины, Ангелины и Марии — прошел в Петербурге в воскресенье, 4 августа. Акция была заранее согласована с городскими властями и состоялась на площади возле Финляндского вокзала.
Сотни собравшихся призвали принять в России закон о профилактике и предупреждении домашнего насилия. Активисты скандировали: «Свободу сестрам Хачатурян!». Мероприятие прошло без каких-либо инцидентов.
23 июля суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян — до 28 октября не смогут покидать свои дома без разрешения следователя.
По словам адвокатов девушек, первые протоколы допросов сестер Хачатурян практически полностью повторяют друг друга.