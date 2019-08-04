Видео: Митинг в поддержку сестер Хачатурян прошел в Петербурге

Митинг в поддержку сестер Хачатурян — Крестины, Ангелины и Марии — прошел в Петербурге в воскресенье, 4 августа. Акция была заранее согласована с городскими властями и состоялась на площади возле Финляндского вокзала.

Сотни собравшихся призвали принять в России закон о профилактике и предупреждении домашнего насилия. Активисты скандировали: «Свободу сестрам Хачатурян!». Мероприятие прошло без каких-либо инцидентов.

20-летняя Крестина, 19-летняя Ангелина и 18-летняя Мария задержаны по подозрению в убийстве отца — 57-летнего Михаила Хачатуряна. 27 июля 2018 года его тело было обнаружено с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди в доме семьи на Алтуфьевском шоссе в Москве. Сестры признались в содеянном и рассказали, что к преступлению привели постоянные издевательства и насилие, в том числе сексуальное.

23 июля суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян — до 28 октября не смогут покидать свои дома без разрешения следователя.

По словам адвокатов девушек, первые протоколы допросов сестер Хачатурян практически полностью повторяют друг друга.