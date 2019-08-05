«Жара!» Юзеры в восторге от едва поместившейся в топ груди «русской Кардашьян»

, 10:59 Фото 449

Анастасия Квитко традиционно раззадорила своих поклонников снимком в провокационной позе.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко, более известная в интернете как «русская Кардашьян», порадовала поклонников новым контентом в Instagram со своим участием. На этот раз Instagram-дива выложила в соцсеть снимок, на котором она запечатлена в джинсах и топе. При этом поза Квитко подобрана таким образом, что ее грудь буквально рвется наружу, едва помещаясь в топ.

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Завершил столь соблазнительную картину принт, благодаря которому кажется, что топ модели слегка мокрый. Фанаты Анастасии Квитко по понятным причинам пришли в восторг от увиденного.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Жара!» — прокомментировал один из них.

«До чего красива!» — добавил другой.

«Постоянно жду твоих фотографий», — признался юзер.

За первые три часа с момента публикации фотография «русской Кардашьян» собрала более 51 тысячи лайков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как купальник Квитко чуть не порвался в районе ее бюста.

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