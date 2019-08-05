«Жара!» Юзеры в восторге от едва поместившейся в топ груди «русской Кардашьян»

Модель Анастасия Квитко, более известная в интернете как «русская Кардашьян», порадовала поклонников новым контентом в Instagram со своим участием. На этот раз Instagram-дива выложила в соцсеть снимок, на котором она запечатлена в джинсах и топе. При этом поза Квитко подобрана таким образом, что ее грудь буквально рвется наружу, едва помещаясь в топ.

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Завершил столь соблазнительную картину принт, благодаря которому кажется, что топ модели слегка мокрый. Фанаты Анастасии Квитко по понятным причинам пришли в восторг от увиденного.

Instagram @anastasiya_kvitko