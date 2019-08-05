В США объявили трехдневный траур по погибшим в массовых расстрелах

, 15:59 Эфирная новость 46

Кровавый уикенд случился в Техасе, Огайо и Иллинойсе — 30 человек погибли, еще десятки — ранены.

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Фото, видео : ТАСС/Савостьянов Сергей, 5-tv.ru

В США объявили трехдневный траур из-за массовых расстрелов, приспущены государственные флаги. Америку лихорадит от серии вооруженных нападений. Техас, Огайо, Иллинойс. Стрелки один за другим открывают огонь сначала в торговом центре, затем у входа в бар, а потом — возле детской площадки. В результате 30 погибших и десятки пострадавших.

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Американские города опустели, на улицах — только полиция и спецназ, жители боятся покидать дома — после вооруженной атаки в Огайо. Детали которой просто шокируют. До того, как устроить бойню в оживленном квартале, Коннор Беттс расправился с собственной сестрой и ее другом. Истекающих кровью, он закрыл их в машине — девушка умерла, парень чудом выжил. Сам же преступник — с винтовкой наперевес отправился к местному бару.

Хроника кровавых событий у Антона Альхимовича.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео стрельбы в Огайо, жертвами которой стали минимум семь человек.

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