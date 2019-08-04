Опубликовано видео стрельбы в Огайо, жертвами которой стали минимум семь человек

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Неизвестный открыл огонь около часа ночи в воскресенье, 4 августа, в американском городе Дейтон.

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Фото, видео : bnonews.com, 5-tv.ru

В сети появились шокирующие видеокадры, на которых запечатлена стрельба, произошедшая в американском городе Дейтон в штате Огайо около часа ночи в воскресенье, 4 августа. По данным местных СМИ, погибли девять человек, еще 16 получили ранения. Что стало причиной, побудившей белого мужчину открыть огонь по людям — пока не уточняется. Сам стрелок был ликвидирован. На месте работают сотрудники полиции.

К слову, это уже второй эпизод со стрельбой в США за последние сутки. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что во время атаки на ТЦ Walmart в американском Эль-Пасо в субботу, 3 августа, погибли 19 человек, еще 40 получили ранения.

Задержанный по подозрению в расстреле людей 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус опубликовал за некоторое время до нападения манифест, в котором обозначил, свою поддержу теракту, произошедшему в мечети Новой Зеландии. Также он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного «нашествия» и считает, что от этого страдает культура и экономика США.

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