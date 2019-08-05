Французский изобретатель Фрэнки Запата воплотил в жизнь сюжет из фантастического фильма. Он пересек Ла-Манш на летающей доске.

На осуществление мечты французу потребовалось три года. Именно столько ушло на создание флай-борда. Весь путь, длиной в 35 километров у него занял 22 минуты.

Надо заметить — это вторая попытка француза. Первая, предпринятая в конце июля, окончилась неудачей: он упал в воду на середине полета. Летающая доска с человеком на борту может развивать скорость почти 200 километров в час и лететь на высоте до трех тысяч метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гвоздем программы на параде 14 июля в Париже стал летающий солдат.