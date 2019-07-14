Гвоздем программы на параде 14 июля в Париже стал летающий солдат — видео

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Сорвать торжественные мероприятия в честь Дня взятия Бастилии в столице Франции пытаются «желтые жилеты», они пытались прорваться к Елисейским полям и вступали в драки с полицейскими.

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Фото, видео : twitter @News1 English, YouTube @Daftworld

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Протесты «желтых жилетов» 65

Франция празднует в воскресенье, 14 июля, главный национальный праздник — День взятия Бастилии. В честь этого события утром на Елисейских полях прошел традиционный военный парад, на котором присутствовали лидеры европейских стран и международных организаций. Принимал смотр войск президент Пятой республики Эммануль Макрон.

Пятый канал

Торжественным маршем по главной улице французской столицы прошли более четырех тысяч военных, проехали более двух сотен всадников и почти 200 бронемашин. В воздушном параде принимали участие 39 вертолетов и 69 самолетов.

Но главное внимание публики было приковано не к танкам и истребителям, а к летающему солдату, который парил в небе Елисейскими полями. Человек с автоматом летал на мини-платформе, названной Flyboard Air. Это изобретение французского гонщика на лыжах Фрэнки Запата, в которое Франция инвестировала более миллиона евро. Устройство способно развивать скорость до 200 километров в час и подниматься на высоту до двух километров.

Тем временем «желтые жилеты» не преминули воспользоваться случаем выразить свое недовольство ситуацией в стране. Вооружившись желтыми воздушными шариками, протестующие пытались прорваться к месту проведения праздничных торжеств, но были остановлены полицией. Местами противостояние переходило в откровенные драки со стражами порядка. В соцсетях множатся видеоролики, на которых запечатлены драки жандармов с активистами.

Twitter @tremblay_p, @Florian Litzler

Год назад, как сообщал 5-tv.ru, на параде в честь Дня взятия Бастилии произошло сразу два конфуза. Сначала прямо перед самым президентом Франции и гостями парада столкнулись и упали мотоциклисты, а потом оказались перепутанными цвета французского флага в цветном дыме, который распыляли истребители в небе над Елисейскими полями.

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Протесты «желтых жилетов» 65
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