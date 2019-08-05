В МЧС назвали главную причину пожаров в Сибири

Названа основная причина природных пожаров в Сибири. Как передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС, главной версией возникновения возгораний в регионе стало неосторожное обращение с огнем.

«Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем», — заявил в ходе селекторного совещания в понедельник, 5 августа, представитель министерства.

До этого, в качестве основной причины пожаров указывалась жаркая погода, отсутствие дождей и сухие грозы.

На совещание также был сделан упор на усилении проведения разъяснительной работы с населением.

Общая группировка спасателей в Сибири и на Дальнем Востоке насчитывает почти три тысячи человек, 400 единиц техники, вертолеты и самолеты Бе-200 и Ил-76 со специальным оборудованием. Работа ведется в круглосуточном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тушении пожаров в Сибири.