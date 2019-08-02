За прошедшие сутки в России ликвидированы 25 лесных пожаров

Двадцать пять лесных пожаров на площади почти в семь тысяч гектаров ликвидированы в России за прошедшие сутки. Такие данные приводит Авиалесоохрана.

Кроме того, с помощью авиации удалось остановить несколько крупных очагов в Красноярском крае. Главная задача сейчас — не дать огню затронуть новые участки лесных массивов.

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Общая группировка спасателей в Сибири и на Дальнем Востоке насчитывает почти три тысячи человек, 400 единиц техники, вертолеты и самолеты Бе-200 и Ил-76 со специальным оборудованием. Работа ведется в круглосуточном режиме.

Накануне с воздуха спасатели расстреливали облака пиропатронами с йодистым серебром, чтобы запустить процесс образования осадков. В некоторых районах Сибири за помощью к людям из леса начали выходить животные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что воздушная группировка в Красноярском крае увеличена вдвое. В тушении лесных пожаров принимают участие МЧС и военные.