LIVE FEST выбрал начинающих музыкантов для участия в фестивале в прямом эфире ОК

Один из крупнейших российских музыкальных фестивалей LIVE FEST определился с лайнапом. Молодых музыкантов, которым предстоит выступить в Сочи в рамках масштабного мероприятия, выбрали с помощью интерактивного конкурса в Одноклассниках. При подведении итогов соревнования OK Live Bands впервые была использована возможность видеозвонков в прямой эфир — таким образом, создатели прямых трансляций могли получать поддержку от своих зрителей.

В течение двух месяцев пользователи Одноклассников оценили 20 уникальных выступлений музыкантов из России, Нидерландов, Дании, Латвии, Украины и Беларуси. Конкурс полностью проходил в мобильном приложении OK Live и с помощью прямых трансляций в соцсети, а его итоги были озвучены певицей Тосей Чайкиной.

Трое победителей OK Live Bands, чьи выступления набрали в среднем 3000 классов — Мьюзикл-группа BOSAYA, VOUGAL и Алла Бенссон — отправятся в Сочи с 16 по 18 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказал об интерактивной маске, которую запустили Одноклассники к юбилею ВДНХ.