Одноклассники запустили маску дополненной реальности к юбилею ВДНХ

Одноклассники запустили 3D-маску дополненной реальности, посвященную юбилею ВДНХ. Благодаря ей пользователи соцсети смогут увидеть главные объекты крупнейшей выставки страны: павильон «Космос», арку Главного входа ВДНХ, здание главного павильона и фонтан «Дружба народов».

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В виртуальных очках, которые появляются при включении маски, достопримечательности плавно меняются от объекта к объекту через небольшие промежутки времени. Созданием этой технологии занималась команда соцсети, а также иллюстратор ВДНХ.

Маска доступна всем пользователям приложения OK Live, а также в видеозвонках Одноклассников на Android и iOS. Таким образом, ВДНХ стала первым крупным городским пространством, которое воспользовалось технологией дополненной реальности на площадке соцсетей.

Юбилейный сезон выставки стартовал 30 апреля с запуска фонтанов. До конца года в рамках события запланировано около ста мероприятий, включая концерты в Зеленом театре, фестиваль искусств «Вдохновение», проект «Музыка на крыше», Фестиваль духовых оркестров, Зимняя образовательная программа и другие события.

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