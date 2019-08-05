Ажиотаж в визовом центре Финляндии в Петербурге, до ужесточения правил осталось менее месяца

, 21:53 Эфирная новость 39

Пока эксперты прогнозируют падение турпотока в Финляндию, петербуржцы торопятся получить визы по упрощенной схеме.

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Фото, видео : ТАСС/Екатерина Сычков, 5-tv.ru

В Финляндию грозит снизиться турпоток. Из-за изменений в правилах получения виз некоторые путешественники уже решили сменить Консульство Суоми на другие европейские. С 1 сентября финны ужесточают требования к гражданам Северо-Запада России — будет расширен список предоставляемых ими документов.

А пока действуют старые — упрощенные — правила, в визовом центре — настоящий ажиотаж. Подробности в видеосюжете Алексея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для туристов в Петербурге и Ленобласти введут электронные визыОб этом в середине июля на встрече с президентом России попросил глава Северной столицы Александр Беглов.

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