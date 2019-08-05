Ажиотаж в визовом центре Финляндии в Петербурге, до ужесточения правил осталось менее месяца

В Финляндию грозит снизиться турпоток. Из-за изменений в правилах получения виз некоторые путешественники уже решили сменить Консульство Суоми на другие европейские. С 1 сентября финны ужесточают требования к гражданам Северо-Запада России — будет расширен список предоставляемых ими документов.

А пока действуют старые — упрощенные — правила, в визовом центре — настоящий ажиотаж. Подробности в видеосюжете Алексея Полторанина.