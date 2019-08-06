«Как жарко!» Алеся Кафельникова в топике на голое тело исполнила эротичный танец

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Дочь прославленного теннисиста показала в Instagram, как катается по ночной Барселоне.

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Фото, видео : Instagram @kafelnikova_a

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся сейчас отдыхает в Испании и делится в Instagram яркими моментами своего путешествия. Судя по всему, во время своей поездки модель нисколько не скучает. В Instagram она показала, как катается по ночной Барселоне, забравшись с ногами на сиденье автомобиля.

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Позабыв о своей безопасности, юная знаменитость исполняет танец под музыку, которая в этот момент играет в салоне. Она постепенно поднимает свой топ и слегка приоткрывает грудь, соблазняя своих подписчиков.

Под публикацией Кафельникова оставила провокационную подпись.

«Хладнокровные», — написала модель. И в ответ получила множество комментариев по поводу того, что видео на самом деле очень «горячее».

«Ох, как жарко!»

«Просто секси!»

«Ходячий секс»

«Богиня!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуголая Кафельникова повторила смертельный трюк россиянки, погибшей в Доминикане.

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