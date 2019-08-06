«Как жарко!» Алеся Кафельникова в топике на голое тело исполнила эротичный танец

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся сейчас отдыхает в Испании и делится в Instagram яркими моментами своего путешествия. Судя по всему, во время своей поездки модель нисколько не скучает. В Instagram она показала, как катается по ночной Барселоне, забравшись с ногами на сиденье автомобиля.
Гороскоп на 6 августа: Девы, хватит лить слезы
Позабыв о своей безопасности, юная знаменитость исполняет танец под музыку, которая в этот момент играет в салоне. Она постепенно поднимает свой топ и слегка приоткрывает грудь, соблазняя своих подписчиков.
Под публикацией Кафельникова оставила провокационную подпись.
«Хладнокровные», — написала модель. И в ответ получила множество комментариев по поводу того, что видео на самом деле очень «горячее».
«Ох, как жарко!»
«Просто секси!»
«Ходячий секс»
«Богиня!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуголая Кафельникова повторила смертельный трюк россиянки, погибшей в Доминикане.