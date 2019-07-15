Полуголая Кафельникова повторила смертельный трюк россиянки, погибшей в Доминикане

, 20:59 Видео 588

20-летняя Алеся Кафельникова весело и опасно проводит время между съемками в Испании.

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Фото, видео : Instagram @kafelnikova_a

Дочь прославленного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала на своей странице в Instagram видео из Испании, где 20-летняя модель совмещает работу и отдых.

На кадрах видно, как девушка без страховки сидит на открытом окне автомобиля, несущегося по прибрежному склону в Жироне.

«Я люблю жизнь, моих девочек и белое вино», — гласит подпись к фотографии на английском языке.

Позабыв о безопасности, Алеся позировала на камеру и даже не подозревала, что могла повторить роковую ошибку россиянки, которая погибла в Доминиканской республике в 2017 году.

Тогда 35-летняя туристка ради удачного кадра высунулась из окна автомобиля и ударилась головой о дорожный знак. От полученных травм женщина скончалась.

Стоит отметить, что некоторые подписчики Кафельниковой заволновались.

«Красиво.👍👍. но красотка давай аккуратнее…» — попросил один из фоловеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тяге Алеси Кафельниковой к саморазрушению.

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