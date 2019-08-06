Товары AliExpress можно будет купить в салонах сотовой связи в России

, 7:27 Эфирная новость 53

Первые оффлайн-магазинов уже появились в Москве, Челябинске Екатеринбурге и Казани.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Товары интернет-гипермаркета AliExpress появятся на прилавках российских салонов сотовой связи.

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Первые 30 офлайн-магазинов открылись в Москве, Челябинске Екатеринбурге и Казани. Новый формат продаж позволит покупателям сделать осознанный выбор: рассмотреть, подержать в руках ту или иную вещь.

В кампании таким образом рассчитывают резко увеличить число клиентов. Уже скоро крупнейший азиатский интернет-магазин планирует открыть в России более тысячи офлайн-магазинов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой смартфон с AliExpress выбрать, если есть не больше $200?

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