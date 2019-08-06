Товары AliExpress можно будет купить в салонах сотовой связи в России

Товары интернет-гипермаркета AliExpress появятся на прилавках российских салонов сотовой связи.

Гороскоп на 6 августа: Девы, хватит лить слезы

Первые 30 офлайн-магазинов открылись в Москве, Челябинске Екатеринбурге и Казани. Новый формат продаж позволит покупателям сделать осознанный выбор: рассмотреть, подержать в руках ту или иную вещь.

В кампании таким образом рассчитывают резко увеличить число клиентов. Уже скоро крупнейший азиатский интернет-магазин планирует открыть в России более тысячи офлайн-магазинов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой смартфон с AliExpress выбрать, если есть не больше $200?