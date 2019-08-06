Минэкономразвития раскритиковало запрет продажи крепкого алкоголя до 21-го года

Министерство экономического развития не поддержало законопроект о запрете продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года.

По мнению специалистов ведомства, такая мера усложнит работу магазинов. Продавцам придется постоянно сравнивать крепость напитка с возрастом покупателя, что приведет к ошибкам. Кроме этого, запрет неизбежно повлечет рост теневого алкогольного рынка.