Минэкономразвития раскритиковало запрет продажи крепкого алкоголя до 21-го года

Министерство экономического развития не поддержало законопроект о запрете продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года.
По мнению специалистов ведомства, такая мера усложнит работу магазинов. Продавцам придется постоянно сравнивать крепость напитка с возрастом покупателя, что приведет к ошибкам. Кроме этого, запрет неизбежно повлечет рост теневого алкогольного рынка.
Напомним, предложение о введении возрастного ценза на покупку алкоголя было внесено Минздравом в мае этого года. Согласно законопроекту, разработанному ведомством,