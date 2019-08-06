Минэкономразвития раскритиковало запрет продажи крепкого алкоголя до 21-го года

, 10:29 Эфирная новость 34

Специалисты считают, что мера, предложенная Минздравом, осложнит работу продавцов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Федосенко Наталия, 5-tv.ru

Министерство экономического развития не поддержало законопроект о запрете продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года.

По мнению специалистов ведомства, такая мера усложнит работу магазинов. Продавцам придется постоянно сравнивать крепость напитка с возрастом покупателя, что приведет к ошибкам. Кроме этого, запрет неизбежно повлечет рост теневого алкогольного рынка.

Напомним, предложение о введении возрастного ценза на покупку алкоголя было внесено Минздравом в мае этого года. Согласно законопроекту, разработанному ведомством, лицам младше 21 года предлагалось не отпускать спиртные напитки, если содержание этилового спирта в них выше 16,5% от общего объема напитка.

Читайте также

+15° Днём +18°
Ночью +8°
65.05
0.41 72.37
0.66
Гороскоп на 6 августа: Девы, хватит лить слезы

Последние новости

10:54
Военный спутник, запущенный с «Байконура», успешно выведен на орбиту
10:39
«Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные ягодицы — фото
10:29
Минэкономразвития раскритиковало запрет продажи крепкого алкоголя до 21-го года
10:10
Дело о гибели Андрея Стенина квалифицировали как умышленное убийство
9:58
«Дети меня любят»: Волочкова решила прививать девочкам «культуру шпагата»
9:43
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой» — видео

Сейчас читают

Кто та 24-летняя «разлучница», которая влюбила в себя Александра Петрова
«На сцене ничего не бывает спонтанного»: Лолита о лопнувшем костюме Лопес
«Угонщица»: Водонаева предрекла новой подруге Петрова Милославской участь Леди Гаги

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги