Военный спутник, запущенный с «Байконура», успешно выведен на орбиту

Ракета-носитель «Протон-М» успешно вывела на орбиту спутник, который будет работать в интересах министерства обороны.

Старт состоялся с космодрома «Байконур», и прошел в штатном режиме. Отделение головной части с разгонным блоком «Бриз-М» состоялось в заданное время.

Сейчас спутники уже находятся под наземным управлением. Напомним, что предыдущий запуск «Протона-М», 13-го июля, удалось провести лишь с третьей попытки, из-за проблем с аккумуляторами и трещиной в трубопроводе второй ступени.