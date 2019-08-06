Военный спутник, запущенный с «Байконура», успешно выведен на орбиту

Ракета-носитель «Протон-М» успешно вывела на орбиту спутник, который будет работать в интересах министерства обороны.
Старт состоялся с космодрома «Байконур», и прошел в штатном режиме. Отделение головной части с разгонным блоком «Бриз-М» состоялось в заданное время.
Сейчас спутники уже находятся под наземным управлением. Напомним, что предыдущий запуск «Протона-М», 13-го июля, удалось провести лишь с третьей попытки, из-за проблем с аккумуляторами и трещиной в трубопроводе второй ступени.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощнейший спутник РФ выведен на орбиту.