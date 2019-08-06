Военный спутник, запущенный с «Байконура», успешно выведен на орбиту

, 10:54 Эфирная новость 12

Старт ракеты-носителя «Протон-М» и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Фото, видео : ТАСС/Ковалев Петр, 5-tv.ru

Ракета-носитель «Протон-М» успешно вывела на орбиту спутник, который будет работать в интересах министерства обороны.

Старт состоялся с космодрома «Байконур», и прошел в штатном режиме. Отделение головной части с разгонным блоком «Бриз-М» состоялось в заданное время.

Сейчас спутники уже находятся под наземным управлением. Напомним, что предыдущий запуск «Протона-М», 13-го июля, удалось провести лишь с третьей попытки, из-за проблем с аккумуляторами и трещиной в трубопроводе второй ступени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощнейший спутник РФ выведен на орбиту. В течение 15 лет «Ямал-601» будет обеспечивать высококачественную связь и скоростной интернет не только в РФ, но и в странах Европы и Азии.

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