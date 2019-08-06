Министерство обороны РФ опубликовало кадры облета территории горящего артиллерийского склада в Ачинском районе Красноярского края. На ролике, снятом с борта вертолета, видно, как клубы дыма поднимаются в небо и застилают окрестности.

Заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков после облета горящих артиллерийских складов в Красноярском крае заявил, что жители эвакуированных населенных пунктов смогут вернуться в дома после разминирования территории.

« Только после этого мы дадим команду на возвращение жителей », — сказал Дмитрий Булгаков.

По информации Министерства обороны РФ, в настоящий момент пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован. Очагов открытого горения нет. В ликвидации пожара были задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к тушению пожара на складе с боеприпасами под Ачинском привлекли роботов.