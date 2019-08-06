К тушению пожара на складе с боеприпасами под Ачинском привлекли роботов

В Красноярский край, где произошел пожар на арсенале ракетного и артиллерийского вооружения, перебрасываются специалисты по разминированию. Им предстоит обезвредить все боеприпасы, которые разлетелись во время взрыва.

По данным Министерства обороны, все саперы имеют боевой опыт, который они получили в Сирии. Кроме этого, для тушения пожара самолетами военно-транспортной авиации в Ачинский район несколько часов назад доставлены четыре робототехнических комплексов «Уран-14».

Управляются они дистанционно. Роботы могут проводить разведку и тушить огонь в тех местах, где людям находиться опасно. Помогать следить за обстановкой на территории арсенала так же будут беспилотные летательные аппараты, доставленные из центрального военного округа.

В зоне ЧП действует режим чрезвычайной ситуации. Количество пострадавших от взрывов выросло до одиннадцати.

Эвакуация населения Ачинского района продолжается до сих пор — в безопасную зону вывезли более трех тысяч человек.

Евгений Кондрашов с последней информацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поезда с эвакуированными из зоны ЧС в Ачинске отправились в Красноярск.