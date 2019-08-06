В Крыму торжественно перезахоронили останки двухсот советских солдат — видео

, 15:28 Эфирная новость 11

Останки были найдены поисковиками еще три года назад, но из-за бюрократических проволочек предать земле их не удалось.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : СК РФ, 5-tv.ru

В Крыму прошла торжественная церемония перезахоронения останков почти двухсот советских воинов, павших в боях за освобождение полуострова. Они были обнаружены поисковиками в Кировском районе еще три года назад, но из-за бюрократических проволочек предать земле их не удалось. Чиновники не могли найти участок земли для мемориала. Лишь после того, как в эфире нашего телеканала вышел материал об этой истории, в дело вмешался Следственный комитет. И место для захоронения сразу нашли.

«Здесь 193 бойца на сегодня находятся, из них — семь опознанных. Но родственников смогли найти пока только троих», — рассказывает командир Кировского поискового отряда «Память» Юрий Бовкун.

По данным поисковиков, все бойцы, чьи останки были преданы земле, служили в одной из частей 44-й армии и погибли при обороне села Видное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советский танк с погибшим экипажем найден на границе с Украиной.

Читайте также

+18° Днём +18°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Как выбрать женское имя по знаку зодиака

Последние новости

15:40
«Что за зелье молодящее?»: Лаконичное фото Дарьи Мороз оценили поклонники
15:28
В Крыму торжественно перезахоронили останки двухсот советских солдат — видео
15:13
«Как сделать предзаказ?» Лиза Галкина разработала эксклюзивный смартфон XS 12
14:59
Соловьев назвал «дичью» слова Коломойского о переговорах о работе на канале «1+1»
14:48
Как выбрать женское имя по знаку зодиака
14:28
В США проходят акции протеста против торговли оружием

Сейчас читают

«Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные ягодицы — фото
«Вас Волочкова покусала?»: Подписчики раскритиковали новое фото Собчак с отдыха
Бывшая участница «Блестящих» Ручка ответила на слухи о романе с Александром Серовым

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги