В Крыму прошла торжественная церемония перезахоронения останков почти двухсот советских воинов, павших в боях за освобождение полуострова. Они были обнаружены поисковиками в Кировском районе еще три года назад, но из-за бюрократических проволочек предать земле их не удалось. Чиновники не могли найти участок земли для мемориала. Лишь после того, как в эфире нашего телеканала вышел материал об этой истории, в дело вмешался Следственный комитет. И место для захоронения сразу нашли.

«Здесь 193 бойца на сегодня находятся, из них — семь опознанных. Но родственников смогли найти пока только троих», — рассказывает командир Кировского поискового отряда «Память» Юрий Бовкун.

По данным поисковиков, все бойцы, чьи останки были преданы земле, служили в одной из частей 44-й армии и погибли при обороне села Видное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советский танк с погибшим экипажем найден на границе с Украиной.