Советский танк с погибшим экипажем найден на границе с Украиной

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1 «Клим Ворошилов». Тут же были найдены и останки танкистов, пишет «Российская газета».
Специалисты предполагают, что КВ-1 был уничтожен
Вероятно, что КВ-1 сначала подорвался на противотанковой мине и потерял ход, после чего боевая машина вместе с танкистами была разбомблена с воздуха.
Теперь поисковики занимаются установлением личностей погибших солдат Красной армии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как школьники нашли в архивах запись голоса погибшего в 1942 году солдата.