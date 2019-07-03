Советский танк с погибшим экипажем найден на границе с Украиной

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По мнению поисковиков, бронемашина КВ-1 была подорвана немцами в августе 1943 года.

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Фото, видео : Юрий Мальцев, ПО «Миус-фронт»

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1 «Клим Ворошилов». Тут же были найдены и останки танкистов, пишет «Российская газета».

Специалисты предполагают, что КВ-1 был уничтожен в августе 1943 года при прорыве немецкой линии обороны. Тогда войскам Южного фронта под командованием маршала Федора Толбухина после кровопролитных боев удалось переправиться за реку Миус и захватить плацдарм шириной около 10 километров. Однако немцам при массированной поддержке с воздуха удалось остановить советское наступление.

Вероятно, что КВ-1 сначала подорвался на противотанковой мине и потерял ход, после чего боевая машина вместе с танкистами была разбомблена с воздуха.

Теперь поисковики занимаются установлением личностей погибших солдат Красной армии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как школьники нашли в архивах запись голоса погибшего в 1942 году солдата.

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