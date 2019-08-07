Более пяти тонн гуманитарной помощи доставили в пострадавший от паводка Тулун

, 6:17 Эфирная новость 34

В настоящий момент подтопленными остаются 38 приусадебных участка в четырех населенных пунктах.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Светлана Задера

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Паводок в Иркутской области 65

Более пяти тонн гуманитарной помощи доставили в город Тулун. Он наиболее пострадал от паводка. Продукты, медикаменты, теплая одежда, посуда. Все, что сейчас так необходимо людям.

Кроме этого привезли 300 почтовых посылок, которые отправили жителям Тулуна неравнодушные к чужой беде россияне.

«Народ настолько добродушный, что последнее отдают. В записке пишут: отправляю свою последнюю шубу для жителей», — рассказывает Антон Корвяков, военный комендант Иркутска.

Гуманитарная помощь и посылки уже сегодня раздадут местным жителям.

Сейчас большая вода ушла из большинства жилых домов и социально-значимых объектов Иркутской области. По последним данным подтопленными остаются 38 приусадебных участка в четырех населенных пунктах.

Кроме этого еще не восстановлена подача электричества в одну из деревень. В пострадавших районах сотрудники МЧС и военнослужащие ликвидируют последствия паводка, расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию объектов. Начато восстановление разрушенных стихией домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин в Сочи встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.

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