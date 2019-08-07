«Сработало!»: Юлия Такшина снимком из отпуска призвала солнце в Москву

Актриса Юлия Такшина опубликовала в своем Instagram архивное фото с пляжа. Артистка позирует на огромном камне у моря в белом купальнике. Солнечным снимком звезда решила призвать тепло в холодную столицу.

«Призываю солнце заглянуть в Москву на месяцок-другой. Солнце обещало», — написала Такшина.

Видимо, метод актрисы и правда сработал, подписчики сообщили, что в столицу действительно заглянуло солнце.

«Уже! Сработало! Сегодня тепло»;

«И уже заглянуло!»;

«Спасибо! Сегодня в Москве солнце, немного погреемся. Хорошего вам отдыха!»

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Также поклонники в очередной раз восхитились фигурой Юлии и не оставили ее без комплиментов:

«Русалка! Сногсшибательная!»

«Вы шикарная женщина!»

«Просто сногсшибательна. Прелесть какая!» — написали восхищенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Не родись красивой» поделилась уютным «домашним» фото.