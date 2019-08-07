Российская супермодель и актриса Ирина Шейк опубликовала в сторис в Instagram откровенный снимок. Звезда сделала фото в зеркале в бикини красного цвета, которое отлично подчеркивает достоинства ее фигуры. Особое внимание на себя обращает грудь теледивы, которая выделяется, благодаря облегающему топу с глубоким декольте.

Instagram @irinashayk

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Несмотря на то, что в кадр даже не попало лицо светской львицы и ее стройные ноги, фотография получилась очень соблазнительной. Как пишут 7дней.ru, поклонники предположили, что Шейк выставила ее специально, для того чтобы подразнить нового бойфренда. По неподтвержденным данным, знаменитость состоит в отношениях с бывшим мужем Дженнифер Энистон — Джастином Теру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер, расставшиеся в мае 2019 года после четырех лет совместной жизни, договорились о совместной опеке над двухлетней дочерью Леей.