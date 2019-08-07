Стало известно имя киллера, которого подозревают в убийстве Михаила Круга

В бывший дом убитого певца Михаила Круга в Мамулино для проведения следственного эксперимента привозили Александра Агеева.

Как стало известно 5-tv.ru, киллер банды «Тверских волков» Агеев несколько дней назад дал показания о том, что принимал участие в убийстве шансонье Михаила Круга. По словам отбывающего наказание за другие преступления киллера, сам он не убивал, это сделал ныне покойный Дмитрий Веселов.

Александр Агеев признался в соучастии в громком преступлении, находясь в Тверском СИЗО. Туда его этапировали из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. В Твери же сейчас находится еще один член банды «Волков» Александр Осипов, его доставили из колонии в Челябинской области.

На очной ставке Осипов указал на Агеева, рассказав, что именно он принимал участие в убийстве Круга 1 июля 2002 года. После этого Агеев написал чистосердечное признание.

Члены банды «Тверских Волков» Осипов и Агеев находятся в местах лишения свободы с 2009 года, у обоих пожизненные сроки. Третьим фигурантом в деле об убийстве Михаила Круга проходит еще один член банды «Волков» Дмитрий Веселов, позднее убитый Осиповым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о следственном эксперименте в доме Михаила Круга.