Дом Михаила Круга в Твери оцепили сотрудники ФСБ

Во вторник, 6 августа, в Твери сотрудники ФСБ оцепили дом, в котором раньше жил Михаил Круг. Сейчас в нем проживает сестра убитого артиста Ольга Медведева со своей семьей. Как объяснила женщина 5-tv.ru, на участке проходил следственный эксперимент.

По словам Ольги, «люди в погонах» привезли к дому мужчину, который подозревается в убийстве Михаила Круга. Вместе с конвоирами он прошелся по участку и зашел в дом.

«Привезли его одного. Тут целая компания была следователей, людей с погонами. Водили его в наручниках, камера снимала. И он ходил, показывал. По участку ходил, потом они зашли в дом. Где-то в течение получаса он ходил и показывал», — пересказывает Ольга.

Как выглядел мужчина и что именно он рассказывал следователям, сестра артиста сказать не может — ее вместе с семьей попросили уйти и спрятаться в другом здании.

«Нас попросили удалиться, мы закрыли шторы. Сказали, чтобы вообще не высовывались. Что я видела через тюль — они ходили по участку, видно, показания снимали на камеру. Но конкретно не могу сказать», — сообщила женщина.

Автор и исполнитель песен в жанре русского шансона Михаил Круг умер утром 1 июля 2002 года. Накануне ночью в его дом проникли неизвестные. В доме находилось шесть человек — сам Михаил, его супруга Ирина, теща и трое детей. Сначала злоумышленники напали на тещу, которая находилась в одной из комнат, попавшихся им на пути. На крики о помощи прибежали Михаил и Ирина, и нападавшие начали отстреливаться. Артист был тяжело ранен, медикам спасти его жизнь не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подозреваемая в гибели Михаила Круга «тайная» супруга певца рассказала о жизни с ним.