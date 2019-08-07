ФСИН проверит СИЗО-1 Петербурга после сообщений об избиении заключенных

Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний направляются с проверкой в СИЗО-1, расположенное в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Соответствующие меры были приняты после распространившейся в сети информации о якобы имевших место случаях применения физической силы к заключенным.

Как сообщает телеканал «78», в интернете ранее были опубликованы кадры, на которых якобы избивают обвиняемых и подозреваемых, находящихся в заключении. Сотрудники УФСИН намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.

«УФСИН сообщает, что с начала 2019 года представители аппарата Уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга, общественно-наблюдательной комиссии постоянно посещают данное учреждение. Заявление о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО не поступало», — сообщила 5-tv.ru начальник пресс-службы УФСИН, майор внутренней службы Кончаковская Ольга.

В ведомстве отметили, что в случае подтверждения информации о применении физической силы в СИЗО материалы проверки будут незамедлительно направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ провела обыски в администрации Колпинского района Петербурга.