ФСИН проверит СИЗО-1 Петербурга после сообщений об избиении заключенных

, 15:39 Эксклюзивное интервью 21

В сети ранее появились кадры, на которых якобы применяют силу к содержащимся в тюремном заключении.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /West Coast Surfer, 5-tv.ru

Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний направляются с проверкой в СИЗО-1, расположенное в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Соответствующие меры были приняты после распространившейся в сети информации о якобы имевших место случаях применения физической силы к заключенным.

Как сообщает телеканал «78», в интернете ранее были опубликованы кадры, на которых якобы избивают обвиняемых и подозреваемых, находящихся в заключении. Сотрудники УФСИН намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.

«УФСИН сообщает, что с начала 2019 года представители аппарата Уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга, общественно-наблюдательной комиссии постоянно посещают данное учреждение. Заявление о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО не поступало», — сообщила 5-tv.ru начальник пресс-службы УФСИН, майор внутренней службы Кончаковская Ольга.

В ведомстве отметили, что в случае подтверждения информации о применении физической силы в СИЗО материалы проверки будут незамедлительно направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ провела обыски в администрации Колпинского района Петербурга.

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