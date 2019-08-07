В Италии утвержден закон о штрафах до миллиона евро для судов с беженцами

Сенат Италии одобрил предложенные правительством меры по ужесточению борьбы с нелегальной миграцией. Инициатором декрета стал вице-премьер, министр внутренних дел республики, лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини.

Документом предусматриваются возросшие в несколько раз штрафы для частных судов, которые занимаются спасением беженцев с Ближнего Востока и из Африки в акватории Средиземноморья, и нарушают запрет на посещение территориальных вод, пытаясь высадить людей на итальянское побережье.

Теперь наказание составит от 150 тысяч евро до одного миллиона, а при повторном нарушении закона судно будет конфисковано.

Кроме того, глава МВД теперь уполномочен запрещать заход в порт того или иного судна по соображениям безопасности.

Это уже второй подобный документ, разработанный Сальвини. Первый «антимиграционный декрет» вступил в силу в декабре 2018 года.

Тем не менее, в ООН и Евросоюзе уже заинтересовались «миграционным нововведением» Италии и пообещали проверить этот закон на соответствие общеевропейским законодательным нормам. Возмущены и многочисленные правозащитники. В случае выявления нарушений Риму будет предъявлен многомиллионный штраф.

По последним данным ООН, по состоянию на 4 августа, в Европу по Средиземному морю прибыли 39 289 мигрантов и беженцев. При этом Италия приняла 3 950 человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил сократить Шенгенскую зону, так как, по его мнению, миграционный кризис в Европе будет только разрастаться, и те, кто отказывается принимать мигрантов, должны либо поменять политику, либо ввести визы.